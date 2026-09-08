Merkel reseña que la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt supone "un punto de inflexión" para Alemania

La excanciller de Alemania Angela Merkel durante una feria digital organizada por la empresa Deutsche Telekom en Colonia, el 8 de septiembre de 2026 - Henning Kaiser/dpa

La excanciller califica de "impactante" el resultado electoral y lamenta la primacía de los sentimientos frente a los hechos

COLONIA (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

La excanciller alemana Angela Merkel ha calificado este martes como "impactante" la victoria electoral del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en el estado federal de Sajonia-Anhalt (este) y ha reseñado que la situación supone "un punto de inflexión" para el país europeo.

"Como miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), se me parte el corazón", ha indicado Merkel para referirse a los resultados de su partido, que redujo a la mitad su porcentaje de votos con respecto a los comicios de 2021, cayendo al 17,2%, frente al 43,8% obtenido por AfD.

"Se trata de un punto de inflexión, un verdadero punto de inflexión, que estamos viviendo en la historia de la República Federal de Alemania", ha señalado durante una feria digital organizada por la empresa Deutsche Telekom en la ciudad de Colonia, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, la que fuera canciller entre 2005 y 2021 ha abogado por adoptar otro tipo de comunicación para trasladar mejor los mensajes de su partido a la población, al tiempo que ha destacado que "dirigirse a los ciudadanos de forma individual" ha cobrado más importancia que antes, por lo que los partidos democráticos deben buscar ahora un contacto más estrecho con los ciudadanos.

Merkel ha descrito como preocupante que, para muchos ciudadanos, los hechos ya no tengan tanta importancia y que, en su lugar, se apele a los sentimientos, poniendo como ejemplo que, según ella, en Sajonia-Anhalt ha descendido el desempleo y ha aumentado la prosperidad individual.

"Y entonces el candidato principal (Ulrich Siegmund, de AfD) dice: 'Puede ser, pero no es así como es percibido'", ha recordado, al tiempo que ha hecho hincapié en que no se debe permitir que una actitud así se convierta en mayoritaria.

"El avance de la Ilustración consistió en que la sociedad en su conjunto pudiera ponerse de acuerdo sobre los hechos", ha señalado Merkel, quien ha ahondado en que si los hechos dejan de ser considerados como lo más importante, la realidad supondría un retroceso para la civilización.