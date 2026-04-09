Merz anuncia la reanudación del diálogo con Irán pero prevé "dificultades"

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este jueves la reanudación del diálogo con las autoridades iraníes ahora que Estados Unidos e Irán se han adherido a un alto el fuego, si bien ha aventurado que estas conversaciones serán "difíciles", especialmente entre Estados Unidos e Irán.

"Tras un largo silencio, motivado por razones de peso por nuestra parte, el Gobierno alemán ha decidido retomar ahora las conversaciones con Teherán. Lo hacemos en consulta con Estados Unidos y nuestros socios europeos, ha explicado.

Merz ha señalado que "el objetivo es contribuir al éxito de las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en la región", tal y como ha recogido la cadena ARN, la televisión pública alemana.

Así, ha explicado que durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha pedido que mantenga las negociaciones con Teherán. Además, ha criticado los ataques de Israel contra Líbano, que han tenido lugar a pesar de la tregua y que dejaron el miércoles más de 200 muertos en un solo día de bombardeos contra el país.

"La brutalidad con la que Israel libra la guerra allí podría descarrilar todo el proceso de paz. Y eso no debe ocurrir", ha afirmado, antes de manifestar que se ha pedido al Gobierno israelí "poner fin a la intensificación de los ataques".

"Observamos la situación en toda la región con gran preocupación, pero con especial preocupación la situación en el sur del Líbano", ha sostenido, no sin antes hacer hincapié en que "el éxito diplomático no está asegurado, en absoluto".

No obstante, Merz ha destacado que, desde el inicio de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel y que ha dejado más de 3.000 muertos en Irán, ahora se abre una ventana de oportunidades para alcanzar "una solución negociada".

"El anuncio de una escalada sin medida, que se barajaba en los últimos días, se ha evitado por el momento", ha recalcado, al referirse a las amenazas vertidas por Trump, que llegó a afirmar que aniquilaría a una civilización entera.

"Las últimas 24 horas han demostrado por sí solas lo frágil que es el alto el fuego en la región, lo incierta que sigue siendo la situación en el estrecho de Ormuz y lo distantes que siguen estando las posiciones de las partes implicadas", ha indicado.