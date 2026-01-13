Merz avanza que la UE trabaja en nuevas sanciones contra Irán ante la represión de las manifestaciones

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz, en rueda de prensa desde Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha avanzado este martes que la Unión Europea trabaja en nuevas sanciones para responder a la espiral de represión desatada en Irán contra las manifestaciones, reclamando así a Teherán que proteja a su ciudadanía en lugar de violar sus derechos.

En un mensaje en redes sociales, el canciller alemán ha pedido el fin de la represión interna, insistiendo en que los líderes iraníes tienen que proteger a su población "en lugar de amenazarla". "Las violaciones del régimen contra su propia violación no es un símbolo de fortaleza sino de debilidad. Debe acabar inmediatamente", ha señalado.

Merz, a renglón seguido, apunta que para lograr este objetivo, la UE "está trabajando en nuevas sanciones" contra las autoridades iraníes.

Este martes está previsto que los embajadores de los 27 aborden en una reunión extraordinaria en Bruselas el escenario de imponer "nuevas sanciones más severas" ante la situación que se vive en Irán.

De hecho, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, se ha abierto a fijar nuevas sanciones contra Teherán tras la muerte de más de 500 personas y la detención de más de 10.000 detenidos, según balances de la ONG HRANA. "Estoy dispuesta a proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión de los manifestantes", indicó.

Esta primera reunión servirá de piedra de toque para la cita del próximo 29 de enero, en la que los ministros de Exteriores de los Estados miembros tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.