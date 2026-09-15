Merz cancela su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU

El canciller alemán, Friedrich Merz - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 15 Sep. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar la próxima semana a la Asamblea General de Naciones en Nueva York en medio de las críticas internas dentro de la coalición tras el resultado obtenido en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) cosechó una aplastante victoria.

Fuentes gubernamentales han confirmado a la agencia de noticias alemana DPA que "se requiere su presencia en Berlín" pocos días antes de que se celebren elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín en el marco de las fricciones internas dentro de la alianza conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Merz declinó participar el año pasado en la Asamblea General, también debido a discusiones internas en el seno de la coalición alemana. En su lugar, intervino el ministro de Exteriores, Johann Wadephul. Está previsto que ocurra lo mismo este año.

Tras meses de negociaciones, la coalición de Merz alcanzó un acuerdo en julio sobre una serie de medidas destinadas a reformar los sistemas fiscal, de pensiones y del mercado laboral del país. Sin embargo, el paquete aún debe tramitarse en el Parlamento y la rotunda victoria de AfD en Sajonia-Anhalt ha provocado que, dentro del Partido Socialdemócrata, surjan voces que piden reconsiderar las reformas antes de las dos elecciones regionales.

En paralelo, nuevos sondeos muestran que los índices de aprobación de Merz caen hasta apenas el 10%, tres puntos menos que la semana anterior, una tendencia que ha disparado los rumores de que Merz podría verse obligado a dimitir, dado que su partido se encamina hacia una dura derrota en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental este domingo.

Según las encuestas recientes, la CDU podría no alcanzar el umbral del 5% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El partido conservador también podría perder la alcaldía de Berlín, donde está empatado con el partido La Izquierda y ligeramente por delante de la AfD.