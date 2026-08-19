Merz condena los comentarios "inhumanos" de Ben Gvir sobre los palestinos en Gaza

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

BERLÍN 19 Ago. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha condenado este miércoles las declaraciones "inhumanas" vertidas por el ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que abogó esta semana por matar a entre 30 y 40 palestinos cada noche en la Franja de Gaza.

Según explicó en Berlín el portavoz adjunto del Gobierno, Sebastian Hille, Merz ha indicado que se trata de comentarios "inaceptables" y contrarios al Derecho Internacional y ha pedido poner en marcha medidas contra los políticos "radicales" que inciten a la "violación de la dignidad humana".

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de dejar de lado cualquier plan de anexión y ha criticado los proyectos impulsados por las autoridades israelíes sobre posibles asentamientos en Cisjordania.

"No debe haber más medidas de anexión en Cisjordania --ni formales, ni políticas, ni urbanísticas, ni de ningún otro tipo--, cuyo efecto conduzca cada vez de manera más clara a una anexión. Estas medidas se oponen a una solución de dos Estados", ha apuntado Merz, tal y como recoge estas informaciones.

Este proyecto prevé la construcción de más de 1.200 viviendas en la denominada zona E1, situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim. Esta zona se considera uno de los puntos más delicados del conflicto entre Israel y los palestinos. Un asentamiento en ese lugar dividiría de hecho Cisjordania en una parte norte y otra sur.