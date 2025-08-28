Merz considera "obvio" que no habrá ninguna reunión entre Putin y Zelenski

BERLÍN 28 Ago. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado que a estas alturas es ya "obvio" que la esperada reunión entre los presidentes de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, no se producirá a corto plazo como llegaron a prometer todas las partes.

Antes de verse en Francia con el presidente Emmanuel Macron, Merz ha avanzado que el conflicto en Ucrania será uno de los temas a tratar. Ambos participaron la semana pasada en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Zelenski y varios líderes europeos en Washington.

"Tendremos que hablar de este asunto de nuevo, en vista de que, obviamente, no va a haber ningún encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin", ha declarado el canciller alemán, incidiendo en que se trata de una posición "diferente" a la que teóricamente Trump y Putin pactaron coincidiendo la citada cumbre, durante una llamada telefónica.

El Kremlin ha reconocido que no hay ninguna fecha sobre la mesa, mientras que el presidente de Ucrania ha utilizado la falta de avances para una futura reunión a nivel de líderes para dar por hecho que Rusia no quiere la paz y pedir a sus socios que incrementen las medidas de presión sobre Moscú.