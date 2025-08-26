Merz descarta que Alemania reconozca el Estado palestino porque no se dan las "condiciones"

BERLÍN 26 Ago. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha recalcado este martes que no se sumará a otros países como Francia, Reino Unido o Australia para reconocer a corto plazo a Palestina como Estado independiente, ya que entiende que a día de hoy no se dan las "condiciones".

"No nos sumaremos a esta iniciativa", ha dicho Merz, durante una rueda de prensa en Berlín con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. "No consideramos que se cumplan en modo alguno las condiciones para el reconocimiento de un Estado", ha argumentado.

Berlín, que en las últimas semanas ha endurecido las críticas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu por la escalada de la ofensiva en Gaza, ha abogado tradicionalmente por una solución de dos Estados entre israelíes y palestinos, pero bajo la premisa de que no puede conllevar decisiones unilaterales.

Carney, en cambio, ya ha anunciado que Canadá reconocerá el Estado palestino coincidiendo con los debates de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas.