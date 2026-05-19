Merz espera que China "use su influencia sobre Putin" para poner fin a la guerra en Ucrania

El canciller de Alemania, Friedrich Merz. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

BERLÍN 19 May. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha expresado este martes que espera que el presidente chino, Xi Jinping, "haga uso de su influencia" sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, para ejercer presión y pedirle el fin de la guerra en Ucrania aprovechando la reunión que está prevista que ambos mantengan durante la jornada de hoy en Pekín, la capital china.

Aunque ha asegurado que Berlín "no espera ahora un cambio radical en las relaciones estratégicas entre Rusia y China", ha aseverado que, "por supuesto, se vincula la visita a la idea de que el presidente Xi influya sobre Putin, que no puede ganar" la contienda en Ucrania, tal y como ha resaltado el canciller.

Merz, que ha recibido este mismo martes al presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Berlín, ha lamentado que la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años, supone cada día "grandes pérdidas de vidas humanas para Rusia".

La visita de Putin a China, que llega tan solo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera lo mismo, tiene como objetivo ampliar la asociación estratégica entre las partes. El propio Putin ha asegurado tras llegar al país que la alianza entre Moscú y Pekín juega "un papel estabilizador" a nivel internacional y ha argumentado que la misma "no está dirigida contra nadie".

"La estrecha alianza estratégica sino-rusa desempeña un papel importante y estabilizador en el escenario mundial", ha dicho Putin, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "No estamos enfrentados a nadie, sino que trabajamos por la paz y la prosperidad universal", ha sostenido.