Merz muestra su "profunda" indignación por la "inmoral" visita de Schroeder a Moscú en el cumpleaños de Putin

El canciller alemán, Friedrich Merz - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 9 Oct. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha manifestado "profundamente indignado" por la visita que el excanciller Gerhard Schroeder realizó a Moscú, coincidiendo con el cumpleaños del presidente ruso, Vladimir Putin, a quien el Gobierno ha atribuido la responsabilidad en exclusiva del conflicto en Ucrania.

"El canciller considera absolutamente inmoral que el señor Schroeder esté celebrando con el señor Putin un día así", ha afirmado el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer, en declaraciones recogidas por la agencia dpa.

Meyer ha señalado que el descontento de Merz hunde sus raíces en un contexto en el que Putin está infligiendo "un sufrimiento inconmensurable" con sus órdenes, causando "víctimas civiles, familias destrozadas, muertos y heridos". "Putin es el único responsable de la guerra en Ucrania", ha agregado el representante de Berlín.

Las declaraciones atribuidas a Merz llegan después de que en mayo de este año surgieran rumores sobre un posible nombramiento del excanciller alemán como mediador internacional para resolver las deterioradas conversaciones de paz sobre Ucrania, tras ser señalado por Putin como posible facilitador del diálogo, alegando su proximidad a Rusia y apuntando que cualquier figura de mediación debe ser aceptada por todas las partes.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, descartó inmediatamente la propuesta del rusa, en línea con las de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien también cuestionó que Schroeder fuera la persona más indicada para llevar a cabo esta labor, alegando que "ha sido un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas".

El propio Kremlin marizó días más tarde que Putin no había propuesto al excanciller como mediador europeo en unas hipotéticas conversaciones de paz, sino que tan solo citó un nombre ante la pregunta de los medios de comunicación.

Schroeder, que ocupó el cargo de canciller entre 1998 y 2005, lleva años siendo objeto de críticas por su estrecha relación con el presidente ruso, con el que se ha reunido varias ocasiones desde el comienzo de la guerra, así como por su vinculación con distintas empresas rusas.