Merz pide a Trump que no haya "sorpresas" en las negociaciones sobre Ucrania por sus contactos con Putin

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en Dublín. - Ansgar Haase/dpa

DUBLÍN 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha pedido este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no haya "sorpresas" en las negociaciones de paz sobre Ucrania por sus contactos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien prevé encontrarse la próxima semana en Shenzhen (China).

"Quiero trasladar una vez más con toda claridad nuestro mensaje a Estados Unidos: por favor, que no haya sorpresas. Seguid trabajando en equipo con Europa y con Ucrania, y trabajemos juntos por una paz verdadera en Ucrania", ha expresado Merz a la prensa en Dublín, en donde participa en una cumbre informal de líderes de la Unión Europea.

De este modo, el canciller ha revelado que "algunos (líderes) temen" que la nueva cita entre Trump y Putin se convierta en "un segundo momento Anchorage", en referencia a la primera cumbre que los dos mandatarios mantuvieron en Alaska en agosto de 2025, en el que fue el primer encuentro entre ambos desde que Moscú lanzó la ofensiva contra Ucrania y que concluyó sin resultados.

Merz ha recordado que los enviados de la Casa Blanca para los contactos con Kiev y Moscú, Steve Witkoff y Jared Kushner, estuvieron el jueves en Dublín para verse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e informar también a los europeos sobre las conversaciones mantenidas con Putin.

En este contexto, el canciller ha dicho que en "las próximas semanas" esperan que haya "por primera vez conversaciones de paz concretas" en las que Europa esté representada, al tiempo que ha defendido que es "evidente" que los europeos deben estar presentes porque "no se puede hablar de Europa sin Europa, ni de Ucrania sin Ucrania".

Quién debe representar a la Unión en esas negociaciones y cuál debe ser su mandato sigue siendo tema de discusión en el seno de los Veintisiete y aunque la cuestión se ha abordado en la cumbre de Dublín, todo apunta a que seguirá la cuestión abierta cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se encuentren de nuevo dentro de dos semanas en un Consejo Europeo en Bruselas.

Entretanto, Merz ha asegurado que de cara a la próxima ronda de contactos está "completamente claro" que Alemania tiene asegurada su presencia y ha afirmado que Berlín defenderá los intereses comunes europeos. En todo caso, ha añadido, está previsto que participen los países europeos que estuvieron esta semana en Abu Dabi y dejarán claro a Rusia que pese a su interés por hablar de la arquitectura de seguridad europea ese es un asunto que no están dispuestos a discutir.

"Ya existe", ha zanjado en referencia a la arquitectura de seguridad europea basada en la OTAN y en la vertiente europea de la Alianza; al tiempo que ha querido dejar clara la unidad en los 27 respecto a que "fue Moscú y sólo Moscú quien destruyó el orden de paz" y por ello "la seguridad de Europa seguirá estando garantizada por una OTAN fuerte, unida y también europea".