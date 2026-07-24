Merz prevé más cambios en el Gabinete y la CDU tras la polémica de Spahn por recurrir a la gestación subrogada

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz. - Florian Wiegand/dpa - Archivo

BERLÍN 24 Jul. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este viernes que "habrá más cambios" en el Gabinete y la cúpula de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) tras la reforma exprés provocada por la dimisión del líder del bloque conservador en el Parlamento, Jens Spahn, a raíz de la polémica desatada por haber recurrido a la gestación subrogada en Estados Unidos para tener un hijo con su marido, una práctica que es ilegal en Alemania.

La reforma, mucho más amplia de lo que muchos habían previsto en un primer lugar, marca ahora una reestructuración significativa tanto del Gobierno federal como de la dirección de la CDU. "Habrá más cambios. Les informaré al respecto a su debido tiempo", ha afirmado el canciller germano durante una rueda de prensa en Berlín.

Así, ha señalado que estas decisiones "aún requieren unos días más e incluso un tiempo mayor, sobre todo en vista de las vacaciones de verano". "Todas las decisiones de personal que puedo comunicarles hoy se rigen por la premisa de seguir buscando y logrando lo mejor para nuestro país", ha afirmado.

En este sentido, ha aclarado que será la ministra de Sanidad, Nina Warken, la que asuma el cargo de jefa de la Cancillería que deja libre Thorsten Frei, que sucederá a Spahn en el Bundestag. Además, el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, le sustiuirá al frente de la cartera de Sanidad.

Por otra parte, el hasta ahora secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Digitalización, Philipp Amthor, sustituirá al ministro de Estado para la Cooperación entre el Gobierno Federal y los Estados Federados en la Cancillería, Michael Meister.

Además, fuentes cercanas al asunto apuntan a que se espera que el ministro de Transportes de Alemania, Patrick Schhnieder, presente su dimisión durante los próximos días.

La polémica estalló después de que Spahn y su marido anunciaran la semana pasada que se habían convertido en padres tras recurrir a la gestación subrogada en Estados Unidos, eludiendo así la prohibición vigente en Alemania, que el propio Spahn había respaldado como parte de la CDU.

Esto provocó la indignación de muchos miembros y socios del partido y provocó la dimisión del exministro de Sanidad, que durante su etapa al frente del Ministerio no relajó la política de gestación subrogada y que en 2015 se había pronunciado en contra de esta práctica.