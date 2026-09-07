Merz reconoce "conmoción" con la victoria de AfD y subraya que no se negociarán valores constitucionales en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido este lunes su "conmoción" con la victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en la región de Sajonia-Anhalt, y, aunque ha dicho aceptar el resultado de las urnas, ha subrayado que las instituciones son estables y los valores constitucionales alemanes "no se negociarán".

"Todos estamos profundamente conmocionados. No nos lo esperábamos de esta forma. Por supuesto, tenemos que aceptarlo", ha afirmado el también líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una rueda de prensa tras la arrolladora victoria electoral de AfD en el estado de Alemania oriental, que deja a la extrema derecha al borde gobernar por primera vez desde 1945.

Aunque ha recalcado que aceptar los resultados es la "esencia misma de la democracia", Merz ha incidido en que hay cosas que no se someten a votación como son "las normas de la convivencia y los valores de la Constitución" germana. De este modo ha recalcado que estos valores "no están sujetos a negociación por parte del Estado".

"En nuestro país, el poder se otorga, no se arrebata, y la minoría no es enemiga de la mayoría", ha declarado, para señalar que el Ejecutivo federal velará por el cumplimiento de la Constitución alemana, en un mensaje destinado no solo a la población alemana sino a los socios europeos, tras la alarma generada por el triunfo electoral de la ultraderecha.

"Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial debido a su historia. Mantendremos siempre nuestro orden político y nuestro firme arraigo en Europa", ha agregado.

El canciller alemán se ha abierto a la autocrítica, en medio de la debacle electoral de la CDU en el estado de tras reconocer que su figura ha sido "tema recurrente en la campaña electoral" y aunque ha defendido las reformas emprendidas por su gabinete ha reconocido que en ocasiones no se han comunicado bien a la población.

"Sabemos que las reformas han sido un tema recurrente en esta campaña electoral, y lo seguirán siendo. Necesitamos reformas fundamentales en Alemania", has recalcado para incidir en que ahora toca "no solo justificarlas de forma racional, sino también transmitirlas de manera emocional". "Es ahora una tarea común a la que yo también me sumo", ha apuntado.

La CDU registró un desplome en las elecciones de este domingo al quedarse con un 17,2% de los votos, cayendo el apoyo a menos de la mitad del 37,1% que le había dado la victoria en 2021 en dicho territorio.

REACCIÓN DE BRUSELAS

La Comisión Europea, por su parte, ha optado por no pronunciarse sobre el resultado electoral ni sobre el impacto que pueda tener en el resto de la Unión Europea.

"Nunca comentamos elecciones nacionales o regionales y no lo haremos hoy", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, al ser preguntada por ello en una rueda de prensa en Bruselas.