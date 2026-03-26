Meta y Google, obligadas a indemnizar con 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a redes

Archivo - Un teléfono muestra el logotipo de Meta con la bandera de Estados Unidos de fondo - Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Los Angeles, en Estados Unidos, ha ordenado este miércoles a Meta y a Google a pagar entre ambas empresas hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) para indemnizar en concepto de daños y perjuicios a una joven que alega que su adicción a las plataformas de redes sociales de estas empresas le provocó una crisis de salud mental.

En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha ordenado a Meta --la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras--, el abono de 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a la demandante, y a Alphabet --la empresa matriz de Google--, otro pago por valor de 900.000 dólares (778.500 euros), según ha recogido la agencia Bloomberg.

Sin embargo, el jurado aún tiene que escuchar más argumentos para tomar una decisión acerca de la posibilidad de imponer daños punitivos a ambas compañías por su responsabilidad en el caso, además de las citadas compensaciones.

La demandante, Kaley G. M., ha afirmado que comenzó a ver vídeos en YouTube a los seis años y a usar Instagram a los nueve, y ha atribuido a las plataformas diversos daños, entre ellos ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

"Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños", han declarado sus abogados en un comunicado en el que han celebrado el "mensaje inequívoco" del fallo judicial.

Por su parte, ambas empresas han mostrado su disconformidad con el fallo. "Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales", ha indicado Meta en un comunicado. A su vez, el portavoz de Google José Castañeda ha lamentado que "este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social".

Este mismo año, un tribunal estatal de California juzgará otros dos destacados casos relacionados con la responsabilidad de las compañías tecnológicas en este ámbito. Las demandas han sido presentadas por niños, adolescentes y adultos jóvenes --a veces a través de sus padres, hermanos u otros familiares-- y se basan en alegaciones de angustia psicológica, discapacidad física y muerte por suicidio.