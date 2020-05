México anunciará el próximo miércoles la fecha del fin de la cuarentena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - El Universal/El Universal via ZU / DPA

Responsabiliza al neoliberalismo y no al coronavirus de la crisis económica

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que la próxima semana, posiblemente el miércoles, dará a conocer el plan de reapertura de la actividad productiva en todos los ámbitos.

"Es decir, el término de la cuarentena", ha subrayado en un mensaje a la nación publicado este sábado. "Vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco apoco, con medidas sanitarias, para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe", pero "duele mucho que se pierdan vidas humanas, aunque sea una persona".

López Obrador ha subrayado por otra parte que no ha sido la pandemia de Covid-19 la que ha derrumbado la economía mundial, sino que el modelo económico neoliberal estaba ya en crisis. Como respuesta, ha emplazado a la población mexicana a ahorrar.

"En todo, cuidar y ahorrar para que así podamos salir adelante. Lo mucho o lo poco que tengamos, que lo cuidemos, y nosotros estamos buscando que lo mucho o lo poco que tenga el país se distribuya con justicia, que les llegue a todos", ha apuntado.

El presidente mexicano ha recordado que según la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), todas las economías, excepto China e India, tendrán crecimiento negativo. En el caso de México "nos calculan -6.6". En concreto, en México se habrían perdido 500.000 empleos en Méxicos solo en abril.

"La verdad es que pensábamos que íbamos a caer más", pero para lograr la recuperación económica han ayudado los apoyos gubernamentales para reactivar la economía popular, las remesas, el repunte en el precio del petróleo y la recaudación.

En particular la recaudación entre enero y abril ha ascendido a 1.276.000.000 de pesos (más de 49 millones de euros). "Esto nos ayuda mucho porque tenemos recursos. Está bien la hacienda pública. No tenemos que pedir prestado, no endeudarnos", ha resaltado.

En mayo "tenemos pensado que se van a entregar los programas sociales. De manera directa vamos a dispersar 132.000 millones de pesos; en junio, 101.000; en julio, 123.000 millones", ha señalado.

En diez días hábiles se entregaron 125.260 créditos a pequeñas empresas con trabajadores inscritos en el Seguro Social, lo que representa una dispersión de tres 1.131 millones de pesos, ha destacado. De créditos a la palabra, en el mismo periodo, 303.000 de un millón, lo que representa 7.594 millones de pesos. De tandas del bienestar se han otorgado, en diez días, 16.000 millones de pesos, ha explciado.

El presidente ha resaltado las remesas del extranjero de marzo: 4.000 millones de dólares, la principal fuente de ingresos que tiene México. "Y tengo información que así viene abril. Muchas gracias a los paisanos por ayudar, porque todo esto va abajo. Estamos hablando de 10 millones de envío, en promedio cada uno 380 dólares. Son como 9.000 pesos" para unos diez millones de familias.

También ha destacado que es buena noticia la recuperación del petróleo. "Ahora el barril de la mezcla mexicana está en 21.89 dólares, muy bueno", ha apuntado.

El último informe oficial recoge 3.353 muertos y 33.460 casos confirmados de la nueva enfermedad tras sumar 199 fallecidos y 1.906 positivos en la última jornada contabilizada.