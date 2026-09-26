México defiende ante la ONU su soberanía en la lucha contra el crimen y responde a las críticas de EEUU

Archivo - EL ministro de Exteriores mexicano, Roberto Velasco - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

El ministro mexicano exhibe los avances en seguridad frente a los cuestionamientos de Trump MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, ha presumido este viernes ante la Asamblea General de la ONU de los avances de su Gobierno en materia de seguridad y reducción de pobreza, sosteniendo que su país puede mantener la cooperación internacional sin renunciar a su soberanía.

Velasco, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la política exterior mexicana aboga por el multilateralismo y se basa en la cooperación internacional bajo los principios de "respeto e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación".

"México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente", ha aseverado, en lo que parece una alusión a su vecino en el norte, Estados Unidos.

De esta manera, el ministro ha sostenido que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar retos compartidos por los países integrantes de la organización, pero ha remarcado la importancia de que esto se haga bajo los principios de soberanía.

"Por eso sostenemos ante esta Asamblea una verdad que ofrecemos a todos los pueblos: la paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social", ha recalcado.

El representante mexicano ha sacado pecho de la labor de su Gobierno en materia de seguridad, cuestionada y puesta en entredicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos días en el mismo pleno. El inquilino de la Casa Blanca acusó a su vecino de ser "el epicentro de la violencia de los cárteles".

"Los resultados lo confirman: en tan solo 22 meses, a julio de 2026, los homicidios dolosos se han reducido alrededor del 51%", ha ofrecido en respuesta Velasco, quien ha señalado que el Ejecutivo de Sheinbaum borda el fenómeno desde una perspectiva integral, mediante la atención de las causas que, dijo, empujan a las juventudes hacia la delincuencia, además de una política de cero impunidad.

"Este hito no se alcanzó con la lógica de la guerra, ni renunciando a los derechos humanos, ni haciendo de la fuerza la única respuesta", ha expresado.

Asimismo, México ha reconocido el derecho de existencia del estado palestino y se ha pronunciado contra el bloqueo energético sobre la isla de Cuba, impuesto por Washington desde hace meses.

"Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población, porque la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyunturas ni de diferencias", ha señalado.