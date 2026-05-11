México detiene al líder de una célula del Cártel de Noroeste en un operativo en el que requisan siete tigres

Omar García Harfuch, ministro de Seguridad de México. - Europa Press/Contacto/Ian Robles

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano ha anunciado este lunes la detención de Jose Antonio N, un hombre de 39 años e identificado como el líder de una "célula afín" al Cártel del Noroeste, en una operación en el estado de Nuevo León, que se ha saldado con la incautación de armas de fuego, drogas, y hasta siete tigres.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ha informado de que "también fue detenida una mujer" y de que la operación se ha llevado a cabo después de tomar el control de un buque en el estado de Tamaulipas y que dicha célula está relacionada "con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible".

El caso del buque al que ha hecho referencia el ministro corresponde a una operación de marzo de 2025 en la ciudad de Altamira, donde fue retenida una embarcación que transportaba diez millones de litros de diésel, decenas de contenedores, vehículos pesados y armamento, como parte de una red de tráfico ilegal de combustible, que salpicó a miembros de la Marina y otros funcionarios.

"Se aseguraron diez armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados siete tigres", ha detallado el ministro de Seguridad en redes sociales.

Según ha informado la prensa local, los cuatro inmuebles que fueron objetivo de los registros están vinculados a Roberto Blanco Cantú, alias 'El señor de los buques', responsable principal de la empresa Mefra Fletes, que comercia con hidrocarburos de procedencia ilícita entre Estados Unidos y México.

Esta red ilegal de tráfico de combustible habría realizado más de 15.000 operaciones y generado pérdidas superiores a los 6.000 millones de euros por cada un de ellas.