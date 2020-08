Mexico roza el medio millón de contagio y los 55.000 muertos por la COVID-19

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de México ha informado este martes de un total de 492.522 casos acumulados, mientras que la cifra de fallecidos es ya de 53.929.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, ha explicado que las autoridades sanitarias estiman un total de 55.894 defunciones y 529.177 casos acumulados.

En el último balance se han añadido, tal y como ha señalado López-Gatell en la comparecencia diaria desde el Palacio Nacional, 926 muertes más y 6.686 nuevos contagios. A su vez, ha señalado, hay 2.422 muertes que están siendo investigadas.

De los 492.522 casos acumulados, tan solo permanecen activos un 8 por ciento, es decir, 41.317, mientras que 332.800 personas han logrado superar la enfermedad.

Las entidades con mayor número de casos activos son Ciudad de México, con 3.725; Guanajuato, 2.300; y Nuevo León, con 1.892

"SORPRENDIDO" CON LA VACUNA RUSA

Durante la comparecencia, López-Gatell también ha reflejado su sorpresa ante el rápido desarrollo de una vacuna rusa contra la COVID-19, puesto que, "hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase tres", la última.

"Hay pocas vacunas, son cerca de nueve que están ya cercanas a la última fase; y sí, efectivamente, nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) conocer de la vacuna rusa", ha manifestado.

No obstante, López-Gatell ha querido "dejar muy claro" que "no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase tres", por cuestiones éticas y de bioseguridad, ha dicho.

En ese sentido, ha pedido cautela, pues este tipo de noticias son "parte de la especulación comercial", pues provoca que "aumenten los precios de las acciones de la compañías privadas", generando mayores ganancias para estas empresas

"Así funciona en el mundo contemporáneo, en la economía global, la producción de material médico, incluidas las vacunas (...). No olvidemos que son empresas comerciales, no hay compañías que lo estén haciendo por filantropía", ha recordado.