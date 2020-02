Michel confía en acercar posturas de los líderes sobre el presupuesto a pesar de que hay "muchos intereses"

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha mostrado su confianza en que los líderes europeos puedan acercar sus posiciones "en las próximas horas o días" para lograr un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para los siguientes años aunque ha reconocido que sigue habiendo "muchos intereses" y "muchas preocupaciones" que son todas "legítimas".

"Hay muchos intereses, hay muchas preocupaciones y todas son legítimas. Pero estoy convencido de que es posible hacer progresos en las próximas horas o días, estoy convencido de que todo está sobre la mesa para decidir", ha expresado en declaraciones a los medios horas antes de la cumbre extraordinaria en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete pretenden acordar el Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.

El presidente del Consejo europeo ha asegurado que durante las últimas semanas ha trabajado "muy duro" con todos los líderes para poder "acercar los puntos de vista" sobre este asunto, en el que todavía existen profundas diferencias entre las capitales.

"Los últimos pasos siempre son los más difíciles", ha subrayado el exprimer ministro belga, que ha destacado la "voluntad positiva" de todos para "seguir negociando y dialogando" y "aportar claridad" para poder financiar las prioridades de la UE para los próximos años.

Michel ha hecho estas declaraciones pocas horas antes de que comience la cumbre extraordinaria de los Veintisiete y después de mantener reuniones bilaterales con el primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

I am grateful to the EU leaders for the hard work we've done together.

There are many legitimate concerns, but I am convinced that it is possible to make progress.

Everything is on the table in order to decide #EUCO #MFF pic.twitter.com/EEXTx8qa9V