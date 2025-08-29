Migración detiene a dos contratistas mexicanos mientras combatían un incendio en el estado de Washington (EEUU)

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Migración y aduanas de EEUU ha detenido a dos contratistas mexicanos que estaban colaborando para apagar un incendio declarado en el estado de Washington por encontrarse en situación irregular en el país.

Fuentes de los equipos de supervisión de las tareas de extinción y bomberos participantes han confirmado a la cadena NBC que los agentes del ICE entraron en una zona donde los efectivos estaban combatiendo las llamas para ejecutar una orden de deportación de entre las miles que siguen vigentes bajo la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares en el país.

En un comunicado publicado en su página web, el ICE ha asegurado que "la intervención no interfirió con las operaciones de extinción de incendios ni con la respuesta a ningún incendio activo en la zona, ni tampoco representaron ningún peligro para la comunidad circundante".

Por contra, el supervisor David Diaz ha indicado que los detenidos se encontraban talando cortafuegos a poco más de un kilómetro del frente del incendio de Bear Gulch, que comenzó el pasado 6 de julio, y ya ha devorado más de 3.600 hectáreas.