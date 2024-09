Milei asegura que China es un "socio comercial muy interesante" porque "no exige nada"

El mandatario argentino confirma que viajará al gigante asiático en enero de 2025 para una cumbre de la CELAC



MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizará un viaje a China en enero de 2025 con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según ha confirmado durante una entrevista con el portal de noticias argentino El Canciller en la que además se ha mostrado "muy gratamente" sorprendido con el gigante asiático, al que considera como un socio comercial "muy interesante" debido a que "no exigen nada".

"Yo me sorprendí muy gratamente con China. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el 'swap'. China la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero", ha declarado Milei.

Cabe recordar que China renovó el 'swap', un sistema que permite el pago de las importaciones procedentes de China en yuanes para enfrentar el desafío de mantener el nivel de las reservas internacionales y que fue considerado por Buenos Aires como un "alivio para el sistema financiero" argentino.

Milei llegó a la Casa Rosada tras una campaña marcada por un mensaje anticomunista y en la que llegó a afirmar que no promovería relaciones con este tipo de países, entre los que incluyó a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Nicaragua y a la propia China.