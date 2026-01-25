Miles de hogares sin electricidad en Louisiana y Texas por la gran tormenta invernal que azota EEUU

Nieve en Nueva York (EEUU). - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo

Alrededor de 57.000 personas en el estado de Louisiana y más de 40.000 en Texas se encuentran sin electricidad debido a los cortes de suministro por hielo y nieve que ha dejado la tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos y que ha provocado el desplome de las temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados en muchas zonas.

Las autoridades federales han dado soporte a las redes de energía estatales para garantizar el suministro y la estabilidad de la red, aunque miles de personas continúan sin luz. "El Departamento de Energía (DOE) mantiene una estrecha coordinación con nuestros socios del sector energético, quienes están preposicionando a 50.000 personas en 36 estados", ha indicado el Departamento en redes sociales.

En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas han perdido la vida mientras se encontraban en la calle y, aunque no han podido determinarse las causas de la muerte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha decretado que todos los neoyorquinos que lo necesiten serán aceptados en los refugios municipales.

"El peligro de este clima es innegable. Nuestros equipos están recorriendo las calles, ofreciendo refugio a neoyorquinos sin hogar y ayudando a que la gente pueda entrar a sus hogares", ha indicado el alcalde en redes sociales.

Solo este domingo han sido cancelados casi 10.000 vuelos, cifra que se amplía hasta 14.800 hasta la jornada del lunes. Las carreteras también se puede ver afectadas durante los próximos días, así como los trayectos en tren.

"La FRA (Administración Federal de Ferrocarriles) está trabajando con los transportistas para minimizar los retrasos, pero si viaja en tren en un área afectada por la tormenta invernal, tenga cuidado y vuelva a verificar los últimos horarios de trenes para evitar confusiones", ha indicado el organismo en redes sociales.

Al menos 20 estados ya han declarado el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que preveé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia, según informa CBS News.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

El Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de Meteorología estima que en las temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45 grados centígrados y que el pronóstico es que la ola de frío se extienda al menos durante toda la próxima semana.