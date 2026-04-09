Miles de iraníes salen a las calles para homenajear a Ali Jamenei, 40 días después de su asesinato

Varias personas asisten a una manifestación en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de ciudadanos de Irán han salido este jueves a las calles de Teherán y otras urbes del país para homenajear la figura de Ali Jamenei, el líder supremo iraní asesinado hace 40 días en los primeros compases de la ofensiva militar lanzada de forma conjunta por Estados Unidos e Israel y que ha derivado en una guerra de dimensiones regionales.

Medios iraníes informan de que miles de personas han tomado los lugares más emblemáticos de la capital, como la plaza Jomhuri, para reivindicar al emblemático líder, en una jornada que describen como repleta de "duelo, emoción y protesta".

Con banderas rojas y negras en señal de luto, las movilizaciones ciudadanas han estado marcadas por el sonido de tambores y cantos fúnebres así como consignas a favor del líder que dirigió Irán durante más de 36 años hasta su asesinato en los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero.

Jamenei estuvo en la cúspide del sistema político instaurado en Irán tras la Revolución Islámica de 1979 y contaba con amplios poderes a la hora de dibujar las políticas del país. Líder supremo desde 1989, cuando reemplazó al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, se convirtió en la persona en ocupar este cargo, al que le sucedió su hijo Mojtaba, designado el pasado 8 de marzo.