Miles de manifestantes respaldan a la oposición georgiana, que exige repetir las elecciones

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han salido este lunes a las calles de la capital de Georgia, Tiflis, en una convocatoria de la oposición y de la presidenta del país, Salome Zurabishvili, para denunciar el fraude en las elecciones legislativas del pasado sábado y exigir una repetición de los comicios.

"Quiero deciros que no habéis perdido las elecciones. Vuestros votos han sido robados y están intentando robaros el futuro, pero nadie tiene derecho a hacer eso y no vais a permitir a nadie hacer eso", ha afirmado Zurabishvili ante la multitud, según recoge la agencia de noticias georgiana InterPressNews.

"Aquí está la bandera con la que Georgia declaró su libertad e independencia por primera vez en la era moderna. Juro frente a esta bandera que estaré con vosotros hasta el final, en este camino europeo hasta que lleguemos a la puerta de Europa, nuestro auténtico sueño", ha añadido. La presidenta ha terminado su discurso apelando a la "independencia, libertad, europeísmo e identidad georgiana".

También ha intervenido en la protesta el dirigente del partido Unidad-Movimiento Nacional --tercero más votado en las elecciones-- Giorgi Vashazde, quien ha planteado la demanda de que se repitan las elecciones bajo una autoridad electoral internacional.

Vashazde ha subrayado que no aceptarán ningún tipo de negociación a menos que se acepte la realización de nuevas elecciones. "No vamos a negociar nada. La única negociación sería sobre las nuevas elecciones que se celebrarían bajo una autoridad internacional y no bajo la Comisión Electoral controlada por Sueño Georgiano y por el Servicio de Seguridad del Estado", ha explicado.

"Estas elecciones han sido ilegítimas. No vamos a entrar en este Parlamento y rechazamos todas las actas. Vamos a luchar hasta la victoria y os lo prometemos: vamos a ganar juntos", ha añadido.

Por su parte, Nika Melia, de la Coalición por el Cambio, segunda opción en la votación del sábado, ha indicado que hay "una estrategia irreversible, racional, inteligente" para "seguir hasta la victoria".

Melia ha destacado que en estas elecciones la opción era entre "ser una ciénaga rusa" o "parte del espacio geopolítico occidental". "Todos fuimos a votar porque sabíamos que había que responder a esta pregunta", ha argumentado.

Mientras, Tina Bokuchava, líder de Unidad-Movimiento Nacional, ha insistido en el argumento de "una operación especial rusa" que ha "secuestrado las elecciones". "No lo vamos a tolerar", ha espetado antes de apelar a la unidad y a la lucha "hasta el final".

Por su parte, el líder de Georgia Fuerte, Mamuka Jazaradze, ha apelado a las autoridades a publicar los datos volcados en el sistema de voto electrónico validado posteriormente por el recuento manual, según la normativa electoral georgiana.

"Si no publican los datos, será evidente para todo el mundo que ha habido una falsificación", ha argumentado. Jazaradze ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con embajadores extranjeros. "La reunión ha sido informativa. Hemos dado información. Hay mucho interés. Hemos pedido esta reunión", ha explicado.

El organismo electoral declaró la victoria del gobernante Sueño Georgiano en los comicios legislativos de este sábado que, sin embargo, la presidenta Zurabishvili y otras fuerzas opositores ha rechazado.