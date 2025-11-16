Miles de personas exigen en Skopje justicia por el incendio que dejó más de 60 muertos en Kocani (Macedonia del Norte)

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han tomado este sábado las calles de Skopje, la capital de Macedonia del Norte, para exigir justicia por el incendio ocurrido en marzo en una discoteca de Kocani, que dejó 63 muertos y más de 200 heridos, en vísperas del juicio contra los responsables, que comenzará el próximo miércoles 19 de noviembre.

La manifestación ha congregado a familiares y allegados de las víctimas, así como a simpatizantes, que han recorrido la metrópoli --desde la Plaza Macedonia hasta el Tribunal Penal Básico, pasando por el Parlamento-- vestidos de negro en señal de duelo y con fotografías de los fallecidos, según ha ilustrado la agencia macedonia de noticias Makfax.

"63 sombras te seguirán: Cada mirada exige justicia" o "¿Cuántas vidas de niños tienen que extinguirse para que despiertes?" son algunas de las consignas que se han podido leer en los carteles enarbolados por los asistentes a la marcha, organizada por la Asociación Ciudadana '16 de marzo de 2025' y la iniciativa 'Who's Next'.

Los participantes han exigido asimismo la rendición de cuentas de los, hasta ahora, 37 imputados por las autoridades del país en relación con el incendio, entre los que se incluyen el propietario de la discoteca y la empresa de seguridad, así como altos cargos de la Alcaldía de Kocani y de la Dirección de Protección y Rescate.

El incendio se originó sobre las 03.00 horas (hora local) de la madrugada del pasado 16 de marzo en la sala 'Pulse' en la que se encontraban alrededor de 1.500 personas. Tras el suceso, miles de personas salieron a las calles de varias ciudades para protestar por la corrupción y pidiendo justicia para los responsables.

El incidente llevó a las autoridades a anunciar una batería de inspecciones en los clubes nocturnos y bares del país, además de eventos y festivales. La Fiscalía ha designado ahora, apunta Makfax, a 15 fiscales que trabajarán en equipo durante el proceso que dará comienzo la próxima semanas programándose al menos dos audiencias semanales.