Miles de personas recuperan las plazas desalojadas por la Policía en Lisboa y Oporto

Manifestación por la vivienda en Oporto - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han regresado en la tarde de este domingo a las plazas de Joao I de Oporto y de Pedro IV de Lisboa tras el violento desalojo de la pasada madrugada de las acampadas por la vivienda expulsadas en una polémica intervención policial.

"Si me detienen por cantar no callaré la garganta. Soy como un pajarito que hasta en la jaula canta", han coreado los asistentes de la concentración de Oporto citando la canción tradicional portuguesa 'Si vas a Alentejo'. También han coreado la canción 'La hormiga en el camino' de José Afonso.

Después ha comenzado la asamblea para decidir los próximos pasos a adoptar, principalmente si se vuelve a instalar la acampada y si aceptan la invitación del Ayuntamiento de Oporto a reunirse el próximo martes, una propuesta firmada por el alcalde, el conservador Pedro Duarte. También se han podido leer pancartas con lemas como "No a la violencia, sí al diálogo" o "Póngame contra la pared por pedir vivienda".

Desde la organización de la acampada han denunciado la intervención policial. "No hay justificación para que el Gobierno reaccione así", ha afirmado Leonor Mire, que ha destacado por otra parte la participación de "personas de varias generaciones" en la última asamblea.

Mientras, en la plaza de Pedro IV o plaza de Rossio, se ha celebrado la que es ya 16ª asamblea de la acampada con un micrófono abierto y sin votaciones. "La acampada de Lisboa resiste otra vez", ha destacado una de las portavoces de la acampada, que ha confirmado "30 personas heridas, diez hospitalizadas y seis detenidas" de entre los "manifestantes pacíficos que están luchando por el derecho a la vivienda".

"Pueden llamarnos alborotadores (...), pero este es un debate sobre la vivienda", ha añadido antes de criticar la "absurda y cruel" ley de arrendamientos. Piden también topes a los alquileres, para los desahucios, más vivienda pública y frenar a los fondos buitre.