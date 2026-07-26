La milicia Fano rechaza el diálogo en Etiopía y llama a intensificar la lucha armada contra el Gobierno

Archivo - Las mujeres etíopes de la etnia amhara rinden homenaje al pueblo amhara y a las milicias Fano durante la manifestación de protesta contra la persecución de los amhara en Etiopía, celebrada en Roma en agosto de 2023 - Europa Press/Contacto/Marcello Valeri - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Nacional Amhara Fano (AFNM por sus siglas en inglés), también conocido como las milicias Fano, han rechazado este sábado la conferencia de Diálogo Nacional que se está celebrando en Etiopía, tachándola de "maniobra política" para restaurar la legitimidad del presidente, Abiy Ahmed, y han llamado a intensificar la lucha armada contra el Gobierno.

A través de un comunicado recogido por el diario 'Addis Standard', el AFNM ha afirmado que, "si bien Etiopía necesita desde hace tiempo un diálogo nacional inclusivo para abordar las causas profundas del conflicto político" --acentuado entre las comunidades amhara y el Gobierno federal desde el acuerdo de paz de Petroria de 2022-- "el proceso actual carece de las condiciones necesarias para producir un resultado creíble".

"Un diálogo organizado por un régimen genocida no sirve para nada más que como ejercicio de relaciones públicas y como despilfarro de presupuesto para el régimen", reza el comunicado.

La milicia ha argumentado además que la Comisión carece de la neutralidad y la amplia aceptación política necesaria para liderar un proceso de reconciliación "genuino", alegando que fue establecida sin el consentimiento de los principales actores políticos y grupos de la sociedad civil.

Por ello, el movimiento ha acusado a los participantes que se presentaron en la conferencia como representantes del pueblo ahmara de falta de autenticidad, alegando que no tienen un "mandato legítimo" y, en cambio, representan los intereses del partido gobernante, el Partido por la Prosperidad liderado por Ahmed.

La AFNM, en un llamamiento a sus simpatizantes, ha instado al pueblo amhara a "intensificar la lucha" contra el gobierno federal, al tiempo que ha alentado la cooperación con otras fuerzas políticas para establecer lo que ha descrito como un auténtico acuerdo de transición capaz de liderar un diálogo nacional inclusivo.

La posición del movimiento se da a conocer en pleno desarrollo del Diálogo, una cita de un mes celebrada en la capital etíope que reúne a más de 4.000 delegados para abordar cuestiones clave fijadas para resolver las arraigadas diferencias políticas del país africano.

Aunque el primer ministro Abiy Ahmed ha calificado el encuentro de "oportunidad histórica" para zanjar las diferencias políticas del país, y el presidente de la Comisión, Mesfin Araya, ha instado a mantener debates constructivos e inclusivos, el foro arranca lastrado por las dudas. Por otro lado, diversos partidos de la oposición y facciones armadas han cuestionado abiertamente la verdadera representatividad y legitimidad del proceso.