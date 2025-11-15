Las milicias ADF matan a veinte civiles, entre ellos 18 pacientes, en un ataque a un hospital en el este de RDC

Archivo - Imagen de archivo de un militar congoleño en el este de RDC - Europa Press/Contacto/Alain Uyakani - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una veintena de civiles han muerto este sábado en el este de República Democrática del Congo, entre ellos 18 pacientes, en un ataque perpetrado por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en un hospital de la ciudad de Byambwe.

El ataque ha ocurrido esta pasada madrugada, cuando las milicias han asaltado el Centro de Salud de Referencia de la localidad y procedido a abrir fuego indiscriminado contra los pacientes antes de robar la farmacia del lugar y de prender fuego a los domicilios adyacentes, segú ha informado la sociedad civil del sector de Bapere.

Su presidente, Kakule Samuel, en declaraciones a Radio Okapi, ha pedido el inicio urgente de operaciones a gran escala para contener la enorme amenaza que representan las ADF, vinculadas en parte al grupo yihadista Estado Islámico, protagonistas de ataques extremadamente brutales en Kivu Norte y, sobre todo, en su bastión de la vecina provincia de Ituri, a la sombra de otro conflicto en el este del país, el que libra el Gobierno contra el grupo armado Movimiento 26 de Marzo.

El ataque también ha sido confirmado por el responsable de la sociedad civil de la zona de Manzia, Dimanche Kanzoka, en declaraciones al portal 7sur7. "En estos momentos, la situación es muy crítica. El enemigo ha atacado varias aldeas donde todavía hay personas desaparecidas. Se han quemado casas y se han saqueado numerosas propiedades", ha añadido.

Ni el Gobierno ni el Ejército congoleño se han pronunciado de momento sobre este ataque.