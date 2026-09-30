Un militar libanés resulta herido grave en un ataque de Israel en el sur del país

Archivo - Ataque aéreo israelí en la localidad de Nabatiye, en el sur de Líbano, el pasado junio. - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un militar del Ejército de Líbano ha resultado herido de gravedad y tres civiles han resultado heridos este miércoles en un ataque de Israel en la provincia de Nabatiye, en el sur del país, que es escenario de una ofensiva israelí pese al alto el fuego pactado el pasado junio.

"Un soldado herido de gravedad como resultado de un ataque israelí contra un vehículo militar, además de tres civiles heridos, en la localidad de Nabatiye al Fauqa", ha informado el propio Ejército libanés en un mensaje difundido en redes sociales.

Pese al acuerdo de junio que contemplaba un alto el fuego y la retirada gradual del sur de Líbano, las Fuerzas Armadas de Israel han seguido atacando zonas del sur del país alegando razones de seguridad y la negativa del partido milicia chii Hezbolá al acuerdo para justificar sus operaciones militares.

Esto ante un proceso de negociaciones entre Líbano e Israel que ha avanzado lentamente ante las demandas de Beirut a Estados Unidos para que imponga un "calendario claro" para aplicar el acuerdo y se cumplan compromisos como la retirada militar israelí del sur de Líbano y la "centralización" del control de armas en manos del Estado en todo su territorio.