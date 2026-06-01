Una ministra de Alemania suspende un viaje a Líbano por seguridad cuando su avión estaba aproximándose a Beirut

Archivo - La ministra de Desarrollo de Alemania, Reem Alabali Radovan (archivo) - Europa Press/Contacto/Frederic Kern - Archivo

BERLÍN 1 Jun. (DPA/EP) -

La ministra de Desarrollo de Alemania, Reem Alabali Radovan, ha tenido que suspender este lunes su viaje oficial a Líbano por motivos de seguridad cuando su avión se encontraba ya en las proximidades del país asiático, en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes y la invasión terrestre de territorio libanés.

"Debido a la evaluación continua de la evolución de la situación, que se está agravando rápidamente en Beirut, esta decisión se tomó por motivos militares", ha manifestado el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo en Berlín, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA, que ha agregado que el avión estaba ya en vuelo de aproximación a la capital libanesa.

Alabali Radovan viajaba a Líbano junto con su homólogo noruego, Asmund Grover Aukrust, para hacerse una idea de las consecuencias del conflicto. Antes de embarcar en el avión, la ministra alemana sostuvo que el objetivo de la visita era enviar un mensaje de solidaridad e hizo un llamamiento al fin de la violencia.

"Alemania está del lado del pueblo libanés", declaró. "Pero una cosa está clara: la gente necesita más que ayuda de emergencia; necesita paz, estabilidad y perspectivas de futuro. Los desplazados deben poder regresar a sus hogares. Para ello se necesita un alto el fuego fiable y el fin de la guerra", sostuvo.

Las autoridades alemanas habían señalado que la visita, de dos días, se iba a centrar en la situación de los desplazados internos en Líbano, así como en los esfuerzos del Gobierno libanés por continuar con su proceso de reformas a pesar de la crisis actual. Además, estaba programada una reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, y varios ministros.