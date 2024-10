La ministra de Igualdad Racial de Brasil habla del acoso sexual por parte de un compañero: "Quise creer que no era real"

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, ha hablado públicamente por primera de las acusaciones de acoso sexual que supuestamente sufrió por parte del ya exministro de Derechos Humanos Silvio Almeida: "Por un momento quise creer que esta equivocada, que no era real", ha contado.

Franco ha relatado en una entrevista para la revista 'Veja' que el acoso sexual comenzó apenas comenzaba el periodo de transición tras las elecciones de 2022, con las "actitudes inconvenientes" de un Almeida que ha negado los hechos y al que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cesó en septiembre tras estallar el caso.

"Me quedé paralizada", ha relatado Franco al contar por qué tardó tanto en denunciar lo ocurrido. "Me he culpado mucho por esa falta de reacción inmediata (...) el hecho es que no estamos preparadas lo suficiente para enfrentarnos a una situación así. Me sentí vulnerable", ha explicado.

Ha contado que sintió miedo a ser desacreditada y que tampoco quería que su vida quedara expuesta. En ese sentido, ha reconocido que se sintió aún más "vulnerable" cuando se supo públicamente. "Solo quería que eso acabara", ha dicho, insistiendo en que "las víctimas tienen que hablar cuando se sientan cómodas" para hacerlo.

Antes de publicarse esta entrevista el viernes, Franco confirmó el miércoles ante la Policía Federal que había sufrido acoso sexual por parte de Almeida que, según la ONG Me Too Brasil, sería responsable de varios episodios más de este tipo con otras mujeres.