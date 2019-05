El ministro adjunto para el Brexit James Cleverly se presenta como candidato para liderar el Partido Conservador

Publicado 29/05/2019 10:32:04 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro adjunto de Reino Unido para el Brexit James Cleverly se ha presentado como candidato para liderar el Partido Conservador, convirtiéndose en el undécimo candidato en presentarse a la carrera después de que la primera ministra británica, Theresa May, anunciara que abandonará su cargo el próximo 7 de junio.

En una carta pública Cleverly ha asegurado que apoyó el Brexit desde el principio y ha recalcado la necesidad de unir al partido. "Siempre me he sentido incómodo con aquellos que ofrecen soluciones artificialmente simples", ha indicado. "No podemos volver a unir al país a menos que el partido del Gobierno esté unido", ha aseverado, según ha recogido la cadena británica BBC.

Cleverly también ha instado al cambio y ha subrayado que "para inspirar a los británicos debemos parecer diferentes, sonar diferentes y ofrecer algo nuevo. Creo que puedo hacer eso", ha afirmado.

May dimitirá como líder conservadora el 7 de junio, tras lo que se abrirá un periodo de votaciones que la formación gobernante espera concluir antes del receso parlamentario que comienza el 24 de julio.