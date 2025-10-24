El ministro de alemán de Exteriores cancela su viaje a China por falta de agenda

BERLÍN 24 Oct. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha aplazado el viaje que tenía previsto realizar a principios de la próxima semana a China después de que el Gobierno del gigante asiático sólo hubiese confirmado una reunión con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha informado este viernes el Ejecutivo alemán.

Una portavoz de Exteriores ha confirmado la cancelación de un viaje que debía comenzar el domingo y alargarse hasta el martes. Habría sido su primera visita a China desde la toma de posesión en mayo de la actual coalición gobernante en Alemania, liderada por el conservador Friedrich Merz.

Berlín ha evitado entrar en polémicas, aunque poco antes de conocerse la cancelación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino había arremetido contra Alemania por su posición sobre Taiwán, al equiparar la petición para mantener el 'statu quo' con un respaldo a "actividades independentistas".

Wadephul ha criticado en varias ocasiones a Pekín por pretender romper el actual equilibrio con actividades militares cada vez más agresivas, si bien las autoridades chinas no han especificado públicamente los motivos de la supuesta falta de agenda del jefe de la diplomacia alemana.