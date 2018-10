El ministro de Asuntos Islámicos de Malasia ordena retirar las fotografías LGTBI de una exposición

Publicado 08/08/2018 16:53:34 CET

KUALA LUMPUR, 8 Ago. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Islámicos de Malasia, Mujahid Yusof Rawa, ha ordenado este miércoles retirar los retratos de activistas de la comunidad LGTBI que forman parte de una exposición de fotografía en el estado de Penang, en el norte de la nación asiática.

Rawa ha explicado sin tapujos que la difusión de la cultura LGTBI en Malasia no forma parte de la política del Gobierno. "He repetido constantemente en el Parlamento que no lo apoyamos", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la sede legislativa.

La comunidad LGTBI es perseguida continuamente en Malasia, un país de mayoría musulmana donde la sodomía, vista como una amenaza para los valores conservadores, constituye un delito.

Nisha Ayub, uno de los activistas cuyo retrato ha sido retirado de la muestra fotográfica, ha expresado su preocupación por el trato que da el Gobierno a "una minoría como la nuestra".

"Hablan de los derechos de los ciudadanos de Malasia, pero aun así niegan a personas como nosotros la posibilidad de expresar nuestro amor hacia nuestro país", ha dicho Ayub en Facebook.

Por su parte, Vinod Sekhar, comisario de la exposición, se ha mostrado conmocionado, si bien ha subrayado que "la falsa religiosidad y la inseguridad política no forman parte de la nueva Malasia".