El ministro belga de Exteriores reclama desde Beirut que el alto el fuego en Irán cubra Líbano

Uno de los barrios de Beirut golpeados el miércoles por la oleada de ataques lanzada por Israel. - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

BRUSELAS, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro belga de Exteriores y Cooperación, Maxime Prévot, ha reclamado desde Beirut que el alto el fuego negociado entre Estados Unidos e Irán incluya también Líbano, de cuyo Gobierno ha destacado que propone por primera vez "negociaciones oficiales con Israel" para una paz duradera y está "comprometido con el desarme de Hezbolá".

"La diplomacia debe prevalecer sobre la armas. El alto el fuego negociado entre Estados Unidos e Irán debe implicar también a Líbano", ha escrito el jefe de la diplomacia belga en un mensaje difundido en redes sociales, en el marco de su visita al país para expresar "en persona" el apoyo de Bélgica al pueblo y autoridades libanesas en pleno conflicto en Oriente Próximo.

El también vice primer ministro del Ejecutivo belga se encontraba de hecho ya en Beirut el miércoles, cuando Israel lanzó una oleada de ataques contra Líbano dejando al menos 250 muertos y más de 1.100 heridos. De hecho, el propio Prévot informó desde sus redes sociales que él mismo y su delegación se encontraban en el momento del ataque en la embajada de Bélgica, "a apenas unos cientos de metros" del lugar en el que cayó uno de los misiles.

"La escalada debe cesar. Los ataques iniciados por Hezbolá contra Israel en apoyo a Irán son condenables, pero lo es también la respuesta desproporcionada del Estado hebreo, que amenaza la integridad territorial de Líbano", ha expresado el político democristiano belga, quien también ha puesto el acento en la "urgencia humanitaria" por la "precariedad" de más de un millón de desplazados, que se han visto obligados a abandonar el sur del país por los ataques.

De este modo, Prévot ha insistido en que los ataques "de un alcance sin precedentes" que el miércoles dejaron centenares de víctimas hacen "aún más urgente y necesaria" la "llamada europea a una desescalada" y que así lo ha trasladado a las autoridades libanesas, en el marco de las reuniones que mantuvo la víspera con el presidente, el primer ministro y el presidente del Parlamento de Líbano.