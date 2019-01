El ministro de Comercio británico afirma que existe un 50 por ciento de posibilidades de detener el Brexit

Publicado 30/12/2018 1:02:21 CET

LONDRES, 30 Dic. (Reuters/EP) -

El ministro de Comercio de Reino Unido, Liam Fox, ha asegurado que existe una posibilidad de un 50 por ciento de que el Brexit pueda ser detenido si los parlamentarios rechazan el acuerdo de divorcio con la Unión Europea del gobierno el próximo mes.

"Si nosotros no votamos por eso, no estoy seguro de darle al Brexit mucho más de un 50/50", ha afirmado Fox, partidario de que Reino Unido abandone la Unión Europea, al periódico 'The Sunday Times'.

A tres meses de que se cumpla la fecha establecida para que Reino Unido deje el bloqu europeo el próximo 29 de marzo, el acuerdo del Brexit propuesto por el Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, todavía no ha sido aprobado, lo que abre un amplio abanico de posibilidades, desde una salida sin acuerdo de por medio a una cancelación de la partida.

May canceló el 11 de diciembre la votación en la que el Parlamento debía pronunciarse sobre su pacto para el Brexit ante la perspectiva de que el acuerdo no fuera respaldado por los diputados. Finalmente, el pacto será sometido a debate y votación en la Cámara de los Comunes el 14 de enero.

El Parlamento está profundamente dividido, ya que hay rechazo al pacto presentado por May tanto en las filas del Partido Conservador como en las de la oposición. La previsión es que Reino Unido abandone el bloque comunitario el 29 de marzo con o sin acuerdo pero conforme se aproxima esa fecha se acerca la posibilidad de un escenario abocado a una salida abrupta.