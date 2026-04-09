El ministro de Defensa iraní valora ante Pakistán los "esfuerzos constructivos" para la paz

Archivo - Banderas de Irán - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa iraní en funciones, Mayid Ibn al Reza, ha trasladado este jueves a su homólogo de Pakistán, Jawaja Asif Muhamad, el reconocimiento por los esfuerzos constructivos para la paz, cuando Islamabad está liderando las conversaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que restablezca la paz en la región, tras acordar dos semanas de cese de las hostilidades.

"Valoró las iniciativas y los esfuerzos constructivos del gobierno pakistaní para establecer la paz y la estabilidad", ha informado la cadena estatal IRIB, sobre el contacto con el titular de Defensa paquistaní en un momento en el que Islamabad media entre Washington y Teherán para avanzar en una vía diplomática.

Por su lado, Muhamad se habría postulado a favor de parar las "ambiciones expansionistas" de Israel, en un momento en el que sus acciones amenazan con descarrillar el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos.

Aparte, en otra llamada con un país vecino, en este caso Tayikistán, el titular de Defensa iraní ha agradecido a su homólogo, Imamali Saberzadé, el papel de Dusambé para enviar ayuda humanitaria a Irán en el contexto de la agresión lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Saberzadé también hizo hincapié en el establecimiento de la paz y estabilidad en Irán toda vez que ha mostrado sintonía con Teherán, país al que le une un idioma y cultura común.

Este jueves las autoridades de Irán han elevado a más de 3.000 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en un balance ofrecido cuando se vive una tregua temporal de dos semanas que ha sido facilitada por Pakistán.