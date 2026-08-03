El ministro de Defensa israelí anuncia la destitución del jefe en Cisjordania del Ejército y el cuerpo niega tal cambio

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha desencadenado en la noche de este domingo un enfrentamiento entre su cartera y las Fuerzas Armadas israelíes al anunciar en televisión la destitución del máximo rango militar para Cisjordania, una acción unilateral motivada por diferencias con respecto a un colono violento y para la que no goza de las competencias requeridas, ante lo cual el Ejército ha respondido negando cualquier "intención de modificar los puestos de los principales mandos" castrenses en estos momentos.

El enfrentamiento entre Katz y el jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI), Avi Bluth, gira en torno al caso del colono Tal Yinon Dardik, sospechoso de un ataque en la aldea palestina de Jirbet Humsa, en Cisjordania, en el que, presuntamente y junto a otros colonos, desnudó a un palestino, le amordazó los genitales con bridas de plástico y lo exhibió por la aldea.

Dardik, residente de un asentamiento colono en Cisjordania, niega haber participado en el incidente y, tras incumplir la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a su hogar, fue recluido en una celda de detención, donde lleva semanas en huelga de hambre. A finales de julio, Katz visitó el centro y se reunió con Dardik en su celda.

La pasada semana, la orden contra el colono fue revocada por asuntos técnicos y el ministro de Defensa ordenó al jefe de las FDI para Cisjordania que no la renovase. En cambio, según la versión de Katz, Bluth y la Fiscalía Militar presentaron un recurso contra la liberación de Dardik, una medida afeada ahora por el responsable de la cartera de Defensa y aliado del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Lo hicieron en contra de mi postura. Fue un paso en falso. Debe tener en cuenta mi política, e insistiré en ello", ha declarado el ministro de Defensa en un programa televisivo del Canal 14, de corte ultraderechista y afín a Netanyahu.

Al hilo, ha anunciado que nombraría al general Dado Bar Kalifa como nuevo jefe del Comando Central: "Porque también quiero, en el Comando Central, unas FDI que busquen la victoria decisiva, ataquen a sus enemigos y protejan a los colonos", ha justificado.

Las palabras de Katz, que ha alardeado de tener un "control sobre el sistema (militar) absoluto", han sido respondidas poco después por el Ejército, que ha subrayado que "la declaración emitida por el ministro de Defensa no se coordinó con el jefe del Estado Mayor".

"El general de división Avi Bluth dirige el Mando Central en medio de una situación compleja, con profesionalidad, valentía y dedicación, y se le debe otorgar plena confianza", subraya el comunicado difundido por las Fuerzas israelíes, que han asegurado que "el jefe del Estado Mayor no tiene intención de modificar los puestos de los principales mandos de las FDI en estos momentos tan delicados".

"Una vez que se tome una decisión de este tipo, será el jefe del Estado Mayor quien la adopte y se aprobará de acuerdo con los protocolos establecidos", ha zanjado el órgano.