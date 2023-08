El ministro de Defensa de Reino Unido presenta su dimisión

Sunak destaca que Wallace "ha servicio al país con distinción", a la espera de nombrar a su sucesor



MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha presentado oficialmente este jueves su dimisión al primer ministro, Rishi Sunak, un mes y medio después de anunciar sus planes a raíz de la polémica por unas declaraciones en las que reclamó a Ucrania "mostrar gratitud" a quienes le apoyan en el marco de la invasión rusa.

"Tras mucha reflexión, he tomado la decisión de pedir que se me permita dimitir. Logré mi escaño en 2005 y, tras todos estos años, es momento de que invierta en partes de la vida que he dejado de lado y explorar nuevas oportunidades. Gracias por su apoyo y amistad. Usted y su Gobierno tienen mi continuado apoyo", ha dicho.

Wallace ha indicado en una misiva enviada al 'primer' británico que el mes pasado cumplió cuatro años en el puesto y nueve como ministro, antes de destacar "el privilegio de servir bajo su mando y el de sus predecesores en la tarea de proteger a este gran país y mantener a salvo a sus ciudadanos".

"Como sabe, esa responsabilidad supone un deber 24 horas al día, siete días a la semana, y estar disponible casi sin previo aviso", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "durante los últimos cuatro años, las Fuerzas Armadas (británicas) y su cúpula han brillado". "Ya fuera la evacuación de Kabul, la respuesta ante la COVID-19, Ucrania o Sudán, la profesionalidad de nuestra gente ha sido de primer nivel", ha aplaudido.

Así, ha mostrado su "gran gratitud" a Sunak por su trabajo como primer ministro y ha argumentado que "el Ministerio de Defensa que deja es más moderno, está mejor financiado y tiene más confianza que la organización cuyo liderazgo asumió en 2019". "Además de ser activos en todo el mundo, hemos invertido en prosperidad en el país", ha argüido.

"El Ministerio de Defensa está de vuelta en el camino de ser de nuevo de clase mundial, con gente de clase mundial. Reino Unido es respetado en todo el mundo por nuestras Fuerzas Armadas, y este respeto sólo ha crecido desde el inicio de la guerra en Ucrania", ha subrayado.

En este sentido, ha mostrado su convencimiento en que "durante la próxima década el mundo será más inseguro e inestable", por lo que ha explicado que "es el momento de invertir" para reforzar las capacidades defensivas de Reino Unido, según la citada carta, publicada por la oficina de Sunak a través de su página web.

En respuesta, Sunak ha trasladado a Wallace que "ha servicio al país con distinción" y ha destacado su "visión estratégica y claridad, que han tenido un valor incalculable para el país y la seguridad del continente".

"Usted vio, antes que otros, cuáles eran las verdaderas intenciones de Vladimir Putin en Ucrania. Su determinación a la hora de entregar armas a Kiev antes de que los rusos atacaran tuvo un efecto material sobre la capacidad de los ucranianos de impedir la invasión", ha dicho el 'premier'.

"Estoy orgulloso de cómo este país ha liderado la respuesta ante la invasión rusa de Ucrania. Usted ha jugado un papel absolutamente vital a la hora de lograr apoyo para Ucrania, tanto a nivel interno como en el extranjero", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que Wallace ha mostrado "un juicio excepcional" en "las situaciones más difíciles".

Sunak ha trasladado además a Wallace que "su dedicación y capacidades con las que ha llevado a cabo sus responsabilidades como ministro de Defensa han sido características de su creencia en el servicio público y su profundo compromiso con las Fuerzas Armadas y la seguridad de Reino Unido".

"Entiendo totalmente su deseo de dimitir tras ocyho años de agotadores deberes ministeriales", ha resaltado Sunak, que ha trasladado a su ministro dimitido que "está personalmente agradecido por su lealtad y consejo" desde que asumió el cargo de primer ministro de Reino Unido.

Wallace anunció el 15 de julio que no se presentaría a la reelección como diputado en las próximas elecciones y que dejaría el Consejo de Ministros, días después de afirmar durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna que Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas "Amazon" para Ucrania e instó a Kiev a ser sabio y "mostrar gratitud" a quienes le apoyan.

Sunak matizó luego sus comentarios y destacó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ha expresado varias veces su gratitud por lo que hemos hecho". El propio Zelenski dijo después que "siempre estaremos agradecidos a Reino Unido".

Wallace, de 53 años y cuyo sustituto no ha sido anunciado por ahora por Sunak, parecía interesado en sustituir a Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, pero el propio británico se descartó al parecer tras no conseguir el respaldo de Estados Unidos.