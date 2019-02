El ministro de Educación británico asegura que el aplazamiento del Brexit "no resuelve nada"

Publicado 25/02/2019 9:45:44 CET

LONDRES, 25 Feb. (Reuters/EP) -

El ministro de Educación británico, Damian Hinds, ha asegurado este lunes que un eventual aplazamiento de la fecha oficial de aplicación del proceso del Brexit no resolverá ninguno de los desacuerdos en relación al acuerdo de retirada presentado por la primera ministra británica, Theresa May.

"Estos aplazamientos que se están sugiriendo realmente no resuelven nada. Solo prolongan estos temas. No dan más certidumbre a los negocios, no resuelven ninguno de los dilemas ni los intercambios que están inevitablemente implicados en esto", ha afirmado Hinds, en declaraciones a la radio de la BBC.

"No me inclino por que haya un aplazamiento. Estamos trabajando con esfuerzo para garantizar que dejamos la Unión Europea el 29 de marzo", ha afirmado el ministro de Educación británico. El mensaje del titular de Educación llega después de que el Gobierno haya decidido aplazar al 12 de marzo la votación sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes.