El ministro de Educación de Perú se niega a disculparse con las madres aimaras a las que comparó con animales

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación de Perú, Óscar Becerra, se ha negado a disculparse con las madres aimaras a las que comparó con animales, pues "jamás" se refirió a ellas y tan solo mostró su "profunda preocupación" por "la exposición" a la que estaban sometiendo a los menores durante las protestas antigubernamentales.

"Mi declaración se realizó por la profunda preocupación de niños y niñas de Perú debido a la exposición de menores de edad a riesgos innecesarios. Nunca pretendí hacer una declaración que denigre a las personas", ha asegurado ante el Congreso cuando le han interpelado por aquellas declaraciones.

Así, ha asegurado que "en ningún momento" se refirió a las madres aimaras en particular, y lamenta que sus expresiones "hayan sido utilizadas para ignorar los derechos de los niños y niñas", recoge el diario 'La República'.

"Si jamás me he referido a las madres aimaras, no entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas, quien debiera ofrecerles una disculpa es la periodista que insinuó que eran ellas las que estaban abusando de sus hijos", ha zanjado.

En el marco de las protestas antigubernamentales, la prensa preguntó al ministro Becerra que opinión tenía sobre cómo la Policía estaba reprimiendo las protestas a pesar de que en ellas había madres con sus hijos pequeños y el respondió que "ni siquiera los animales exponen a sus hijos".

"¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto", dijo.

Ahora, consultado de nuevo sobre la represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad del país, el ministro Becerra ha vuelto a evitar dar su opinión y ha asegurado que a él no le corresponde emitir juicio alguno pues no es un sector que esté a su cargo.

Entre la bancada de la izquierda en el Congreso las palabras de Becerra han provocado indignación y no descartan la posibilidad de presentar una moción de censura contra él, si bien las fuerzas mayoritarias de la derecha parecen haber minimizado lo ocurrido, a tener de algunas de las declaraciones de sus diputados.