El ministro de Exteriores de Chile viajará este martes a China

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MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este lunes que el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, visitará el gigante asiático a partir de este martes, entre los días 18 y 22 de agosto.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa en la que ha confirmado que la visita se da en respuesta a la invitación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y del propio ministro de Exteriores, Wang Yi.

En este sentido, ha apuntado a que durante la visita las partes podrán "intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales, así como sobre cuestiones de carácter y relevancia internacionales y regionales de interés común".

Esta será la primera visita del ministro chileno a China desde que asumió el cargo al frente de Exteriores el pasado mes de marzo, tal y como ha recogido el diario estatal chino 'Global Times'. El viaje se enmarca en los esfuerzos de Chile por profundizar sus relaciones con Pekín.