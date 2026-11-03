El ministro de Exteriores dominicano reclama más celeridad ante la crisis de seguridad en Haití

El ministro de Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante una entrevista para Europa Press. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, ha lamentado la "falta de continuidad" y de eficiencia de las medidas internacionales para responder a la crisis de seguridad en Haití y ha reclamado mayor celeridad para hacer frente a una situación que tiene una gran repercusión en su país.

"República Dominicana quizás es el primera valladar (...) las fronteras son como una onda expansiva y esa onda expansiva del problema de Haití al primero en llegar es a República Dominicana", ha puesto de relieve este martes el ministro de Exteriores en una entrevista con Europa Press coincidiendo con su visita a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Más allá de la asistencia que su país puede recibir para servir como ese muro de contención al que ha hecho referencia, Bisonó ha incidido en que es al Gobierno del país vecino al que hay que asistir. "Haití tiene que resolver su problema con su gente, con su iniciativa y apoyándolo a ellos", ha señalado.

En ese sentido, ha lamentado que "fata continuidad" para poner en marcha estas políticas de apoyo y ha puesto como ejemplo el despliegue aún incompleto de las fuerzas internacionales de la ONU para estabilizar la crisis de seguridad provocada por el control territorial de las pandillas debido principalmente a trabas burocráticas y de lentitud en los pagos de las grandes potencias.

Bisonó ha señalado que este despliegue "se ha extendido por mucho tiempo" y que República Dominicana viene haciendo todo lo que está en su mano de acuerdo a sus particularidades. "Hemos aportado 20 millones de dólares al fondo y hemos aportado en logística (...) es imposible que nosotros participemos directamente, pero indirectamente en todo lo que hemos podido dar, hemos estado presente", ha reivindicado.

"Indudablemente desearíamos que las cosas fueran más rápidas, más eficientes y que tuvieran más éxito", ha apuntado el ministro dominicano, quien ha remarcado que la estabilidad de su país y la de Haití están sujetas la una a la otra.

"Si Haití tuviera tranquilidad, ¿dónde se quedarían los haitianos? En Haití. Y si tuvieran tranquilidad, tuvieran capacidad de progreso, dinero también en el bolsillo, ¿qué harían? Le comprarían más productos a República Dominicana, que tiene un intercambio comercial importante con ellos", ha agregado el ministro dominicano.

Por otro lado, sí ha respaldado la presencia de fuerzas salvadoreñas en Haití para recuperar a sus hombres ya que cuenta con la aprobación de su vecino. "Jamás en la vida apostaríamos a la intervención de otro país (...) Tenemos entendido que las tropas de El Salvador van con el consentimiento del Gobierno haitiano y van a ayudar a las fuerzas policiales a combatir a las pandillas", ha matizado.

Bisonó ha evitado especular sobre la situación de los cuatro militares salvadoreños que fueron emboscados por estos grupos criminales hace unas semanas. "Nosotros quisiéramos que estén vivos, apostamos a ello. Pero la verdad es que se vive un ambiente de inseguridad total, de control de las pandillas", ha dicho.

"Nosotros lo que quisiéramos siempre es apostar al apoyo de las autoridades haitianas, a que con las fuerzas que tiene Haití, que son pocas y están comenzando a entrenarse y equiparse, se puedan combatir las pandillas y que Haití recupere su estabilidad y su institucionalidad", ha afirmado.

Así, ha remarcado que esa "onda expansiva" de la crisis de seguridad en Haití está golpeando los servicios públicos de República Dominicana y ha vinculado el colapso, por ejemplo, de los servicios médicos con esa llegada irregular de haitianos que huyen de la grave situación en su país.

Bisonó ha afirmado que fuerte presencia de migrantes irregulares procedentes de Haití ha provocado un aumento del servicio sanitario del 30%. "Personas que están en República Dominicana y que no aportan al sistema para sostenerlo", ha dicho. Por ello, ha ahondado en la urgencia de generar oportunidades de desarrollo y paz institucional en Haití para que sus ciudadanos no se vean abocados a migrar.

"Apostamos a que la democracia, la libertad, la igualdad de oportunidades, que los recursos se aprovechen de la mejor manera para que las personas no tengan que pensar en inmigrar, sino que tengan oportunidades donde viven y cumplan con los aportes que tienen que hacer en la medida de sus posibilidades", ha ahondado.

CUMBRE IBEROAMERICANA

Bisonó se encuentra estos días en Madrid para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves, un foro al que el Gobierno dominicano acude con el objetivo de trasladar su experiencia de desarrollo económico y tranquilidad social que ha situado al país con un crecimiento del 5% durante esta última década.

El canciller dominicano ha explicado que "pareciera que el mundo da un cambio" hacia posturas más conservadoras y orientadas al libre mercado, así como hacia cierto pragmatismo y eficiencia económicas, y es ahí donde la experiencia de su país puede servir de referente al resto de socios iberoamericanos.

"Pensamos que tenemos una gran responsabilidad porque podemos transmitir la experiencia que hemos podido mantener con la tranquilidad social, económica y política que se exhibe en República Dominicana y que es la base de ese crecimiento de un 5% por década y de una inflación más o menos aceptable", ha dicho.

"Seguimos recibiendo inversión extranjera directa de manera importante, 5.500 millones el año pasado. Este lo vamos a sobrepasar y crecen nuestras exportaciones. Ese es el ánimo de estar aquí, de trascender, de poder presentar cuál ha sido nuestro crecimiento y ver cómo podemos irradiarlo en Iberoamérica", ha señalado.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El canciller ha analizado también el impacto comercial y geopolítico del vínculo entre República Dominicana y Estados Unidos y ha destacado la "interesante" figura de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, a quien ha atribuido el mérito de situar a América Latina en el foco "por primera vez en mucho tiempo".

"Por primera vez se pone en mucho tiempo atención a América Latina y eso se debe también al secretario Marco Rubio", ha destacado el ministro dominicano, quien ha señalado la relevancia de su país como socio clave de Washington, así como "frontera importante" contra las economías ilícitas y el crimen organizado.

Bisonó también ha hecho referencia al impacto de las imposiciones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los desafíos que supone cumplir con estas restricciones y otros compromisos, como la inversión de seguridad que trae consigo su presencia en el 'escudo de las Américas' promovido por Washington.

Finalmente, sobre el futuro del diálogo regional en escenarios multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o una eventual Cumbre de las Américas, el ministro de Exteriores dominicano ha mostrado su confianza en que puedan servir para alinear a los países de la región con intereses comunes.

"Sería buena ocasión para que el presidente Trump o el gobierno de Estados Unidos (...) puedan unir a lo que estamos más o menos alineados en los mejores intereses de la democracia y la libertad", ha concluido.