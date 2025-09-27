El ministro de Exteriores de EAU pide a Netanyahu acabar con el "derramamiento de sangre" en Gaza

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ponga fin "de forma urgente" al "derramamiento de sangre" en la Franja de Gaza durante un encuentro en los márgenes del debate de la Asamblea General de la ONU que está teniendo lugar en Nueva York.

Bin Zayed ha destacado la necesidad de poner fin a la guerra, "llegar a un acuerdo sostenible y permanente de alto el fuego y evitar más pérdidas de vidas humanas" en el enclave palestino. "Hay que poner fin a la crisis y a las trágicas condiciones a las que hacen frente los civiles en Gaza", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias emiratí WAM.

Así, ha defendido que su país apoya "todos los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar la liberación de los rehenes" que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja y la importancia de "confrontar el extremismo y el terrorismo en todas sus formas".

El ministro ha aprovechado además para pedir que se garantice la entrada de ayuda humanitaria a todos los civiles y reiterar el "compromiso inquebrantable" del país con aquellas iniciativas que buscan el establecimiento de una "solución de dos Estados".

A pesar de que EAU e Israel han allanado el camino para la normalización de sus relaciones, especialmente a través de la firma de los Acuerdos de Abraham, la situación se ha tensado a raíz de la ofensiva militar israelí y los ataques contra Qatar del pasado 9 de septiembre.

Ya a principios de este mes amenazó con poner fin "a la integración regional" si Israel se anexiona Cisjordania, una práctica que podría poner en peligro los Acuerdos de Abraham. Las autoridades emiratíes apuntan a que esto sería una clara "línea roja".