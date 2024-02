El ministro de Exteriores de Irak pide a Blinken el cese de los ataques de EEUU en el país contra milicias proiraníes

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken - Hannes P. Albert/dpa

Bagdad critica a Washington por la reciente imposición de sanciones contra un banco iraquí por su supuesto apoyo a grupos armados



MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Husein, ha pedido este martes durante una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, el cese de los ataques de Washington en su territorio contra milicias proiraníes, realizados en represalia por las acciones de estas contra bases estadounidenses tanto en suelo iraquí como sirio.

"En la llamada han sido objeto de discusión los ataques que lanzó Estados Unidos sobre posiciones militares y civiles (...), alcanzando a las fuerzas de seguridad iraquíes y resultando en la muerte de varios de sus miembros y de civiles (...), el ministro de Exteriores ha expresado el rechazo del Gobierno a estos ataques y pide detenerlos para que Irak no se convierta en un campo de batalla entre países rivales", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irak.

Además, ha criticado las recientes sanciones de Washington contra el banco iraquí Al Huda, al que ha acusado de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a milicias proiraníes, por no haber sido "explicadas", y ha pedido a las autoridades estadounidenses reconsiderar esta decisión del Departamento del Tesoro por la importancia de esta entidad en la financiación de los gastos de las cartillas de racionamiento y en el suministro de cestas de alimentos a las familias iraquíes con ingresos limitados.

Durante la conversación, ambos han coincidido en la necesidad de una mayor coordinación "para seguir vías de acción conjuntas con el fin de hacer frente a los crecientes desafíos de la región". Y es que Estados Unidos ha reconocido que no notificó a las autoridades iraquíes antes de lanzar una serie de bombardeos de represalia contra las milicias proiraníes en suelo iraquí, como mantenía hasta ahora.

De hecho, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se ha disculpado este martes por un comunicado en el que aseguraba que sí habían avisado a Irak de tales ataques.

"Pido disculpas por el error y lamento cualquier confusión que haya podido causar. Se basaba en la información que teníamos o que se me facilitó en las primeras horas posteriores a los ataques. Resulta que esa información era incorrecta. Y desde luego lamento el error. Y espero que entiendan que no había mala intención detrás, ni intención deliberada de engañar o equivocarse. Me tomo esas responsabilidades muy, muy en serio. Y lamento profundamente el error que cometí", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa.

Estados Unidos llevó a cabo el viernes una serie de bombardeos en Irak y Siria contra más de 85 posiciones vinculadas a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y a milicias proiraníes, que se saldaron con al menos 45 muertos, en respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses tras un ataque perpetrado en Jordania por la milicia chií iraquí Kataib Hezbolá, un grupo perteneciente a la Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán.