El ministro de Exteriores de Líbano declina una invitación para una visita oficial a Irán

Archivo - Bandera de Líbano durante una manifestación en Marsella, Francia (archivo) - Europa Press/Contacto/Denis Thaust - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Líbano, Yusef Ragi, ha declinado este miércoles una invitación de Irán para un viaje oficial a Teherán y ha propuesto mantener conversaciones en un "tercer país neutral", citando como argumento la "ausencia de condiciones adecuadas" para este desplazamiento, sin especificar a qué se refiere con estas palabras.

Ragi ha desvelado que no ha aceptado la invitación de su homólogo iraní, Abbas Araqchi, si bien ha subrayado que este paso "no significa un rechazo a un diálogo, sino que refleja la ausencia de condiciones adecuadas para esta visita en estos momentos", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Así, ha apostado por mantener este encuentro en un tercer país "mutuamente acordado" y ha mostrado la disposición de Beirut a abrir "una nueva era de relaciones constructivas entre Líbano e Irán, estrictamente a partir del respeto mutuo a la soberanía, la independencia y la no interferencia en los asuntos internos".

Ragi ha hecho hincapié en su "firme convicción" de que "ningún Estado puede ser fuerte a menos que el derecho exclusivo de portar las armas dependa únicamente del Ejército nacional, el único que tiene autoridad sobre las decisiones de guerra y paz", al tiempo que ha recalcado que Araqchi "siempre será bienvenido en Líbano".

Las palabras del jefe de la diplomacia libanesa parecen apuntar al apoyo de Irán al partido-milicia chií Hezbolá, que ha rechazado los esfuerzos de Beirut para proceder a su desarme tras el alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 con Israel tras trece meses de combate al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo libanés ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno libanés que se centre en la amenaza que supone Israel, que ha seguido llevando a cabo ataques contra el país a pesar del alto el fuego, en lugar de en su desarme, al tiempo que ha insistido en que no entregará las armas a menos que las tropas israelíes se retiren de los territorios que ocupan en Líbano.