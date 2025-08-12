El ministro de Hacienda de Brasil acusa a Eduardo Bolsonaro de la cancelación de su reunión con EEUU

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro niega haber intervenido, pero afirma que la conversación iba a ser "inútil"

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, ha informado este lunes de que ha sido cancelada por Estados Unidos su reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que estaba prevista para este miércoles y en la que iban a abordar los aranceles impuestos por Washington a las importaciones brasileñas, y ha acusado de ello a la extrema derecha y, en particular, al diputado Eduardo Bolsonaro.

"La militancia antidiplomática de estas fuerzas de extrema derecha que colaboran con la Casa Blanca se enteró de mi conversación porque anuncié públicamente que me reuniría con Bessent el miércoles", ha afirmado Haddad en una entrevista para la cadena brasileña Globo, en la que ha relatado que "han trabajado con algunos asesores del presidente (Donald) Trump y la reunión con él, que debía ser virtual el miércoles, ha sido cancelada".

En este sentido, ha argumentado que la situación de Brasil es diferente a la de otros países en cuanto a las negociaciones arancelarias, porque "hay una fuerza política con voz propia en la vida pública y que está ejerciendo una especie de antidiplomacia", antes de señalar al diputado Eduardo Bolsonaro, investigado por, presuntamente, incitar a Washington a adoptar medidas contra el Gobierno y el Tribunal Supremo brasileños.

"Es imposible no relacionar una cosa con otra. Porque en este tipo de cosas no hay coincidencia", ha defendido, indicando que "incluso intentamos con la oficina del secretario del Tesoro reprogramar la reunión", sin que ésta diese solución alguna.

EDUARDO BOLSONARO LO NIEGA, PERO DICE QUE IBA A SER "INÚTIL"

Por su parte, el diputado brasileño ha respondido a través de un comunicado difundido a través de X por el periodista Paulo Figueiredo, asegurando no tener "ningún control sobre la agenda" de Bessent, al que han calificado como "un profesional admirable, que cumple con las directrices determinadas por el presidente y preserva única y exclusivamente los intereses del pueblo estadounidense".

Asimismo, el hijo de Jair Bolsonaro ha aseverado que "Haddad prefiere culpar a terceros por su propia incompetencia, mientras que (el presidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) solo dice tonterías y agrava la crisis diplomática", afirmando que, "hasta que Brasil no aborde" los argumentos de Trump para imponer los elevados aranceles a Brasil, "cualquier reunión será una mera puesta en escena y, por lo tanto, inútil".

En cambio, Bolsonaro y Figueiredo han anunciado que, el mismo día en que estaba prevista la conversación entre Haddad y Bessent, volverán "a viajar a Washington para mantener una serie de reuniones con autoridades estadounidenses, porque mantenemos las puertas abiertas". "Quizás Lula también las tuviera si, en lugar de proteger su propio régimen y hacer alardes ideológicos, antepusiera la diplomacia y el interés nacional", han añadido.