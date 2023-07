El ministro de Interior francés afirma que los policías no pueden ser "los únicos" sin presunción de inocencia

Darmanin pide respeto a la Policía y asegura que "no piden impunidad"



MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha asegurado este jueves que los policías no pueden ser "los únicos" en el país sin presunción de inocencia y ha pedido respeto para los agentes, asegurando que "no piden impunidad".

"Los policías no pueden ser las únicas personas en Francia para los que no cuenta la presunción de inocencia, para los que los juicios mediáticos prevalecen sobre el juicio legal y para los que la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpabilidad", ha afirmado el ministro, según la cadena francesa BFMTV.

"Quiero apoyar a cualquiera que se sienta herido, pero también quiero decir que la Policía no pide impunidad, pide respeto, no pide estar por encima de la ley, pide no estar por debajo de la ley", ha añadido Darmanin.

En ese sentido, el ministro ha manifestado que la Policía "no reclama impunidad" ni "estar por encima de la ley", en referencia al agente detenido tras ser acusado de golpear a un joven en Marsella al margen de los disturbios que estallaron en Francia tras la muerte de Nahel M. por el disparo de un Policía.

Además, Darmanin ha apoyado al director general de la Policía Nacional, Frédéric Veaux, tras sus declaraciones sobre el agente acusado de violencia en Marsella, en las que aseguró que "que ante un posible juicio, un policía no tiene cabida en prisión".

"Es un excelente director general, hablaba como un jefe habla con sus policías. Lo apoyo totalmente y estoy muy orgulloso de que sea mi colaborador", ha manifestado Darmanin.