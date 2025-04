El ministro del Interior francés asegura que los 65 ataques en prisiones han sido "indudablemente coordinados"

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta "65 incidentes" han acumulado las prisiones francesas durante los últimos diez días, ha asegurado el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, afirmando que han sido "indudablemente coordinados".

Los ataques, que han involucrado tanto a los centros penitenciarios como a su personal, han llevado a la movilización de 125 inspectores, que cuentan, además, con el apoyo de otros 30 inspectores de la policía científica y técnica, ha destacado Retailleau.

Hasta "un tercio de los departamentos (del país) han sufrido incidentes", incluyendo "ataques incendiarios contra prisiones y contra los domicilios de los funcionarios de prisiones", ha declarado el ministro de Interior de Francia ante la televisión francesa BFM TV.

RETAILLEAU: "NO SOY UN PRESTIDIGITADOR"

Ante una situación que, por ahora, su ministerio no ha logrado frenar, Retailleau ha aclarado que "no se puede controlar una situación en unos días". "No soy un prestidigitador", ha esgrimido.

"Estamos haciendo todo lo posible, movilizando nuestras fuerzas en gran medida bajo la autoridad judicial de la Pnat", ha asegurado el ministro, en referencia a la Fiscalía Nacional Antiterrorista. "No tengo ninguna duda de que los atraparemos", ha añadido el ministro.

Tanto Retailleau como el primer ministro de Francia, François Bayrou, y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, visitarán en la tarde del miércoles la cárcel de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, según recoge la misma cadena. Esa prisión es el lugar de trabajo de uno de los funcionarios de prisiones cuya casa fue blanco este fin de semana de un tiroteo con fusiles kalashnikov.