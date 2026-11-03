El ministro del Interior francés asume el "fracaso" del dispositivo de seguridad ante las protestas del 17 de octubre

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, se ha erigido como el "único responsable" del dispositivo de seguridad implementado el pasado 17 de octubre, cuando las manifestaciones por la mejora del sistema educativo desembocaron en importantes disturbios en las principales ciudades del país, si bien ha admitido que la jornada fue un "fracaso".

Núñez se ha mostrado "encantado" de comparecer ante una comisión de investigación establecida por la Asamblea Nacional para esclarecer los sucesos del 17 de octubre y la respuesta de las fuerzas del orden durante un día en que se saquearon comercios y quemaron edificios públicos como el Ayuntamiento de Limoges.

"Es una oportunidad para dedicar tiempo a exponer mi análisis técnico", ha señalado, antes de asegurar que "nunca (le) ha costado asumir responsabilidades ni rendir cuentas".

El titular de Interior ha asegurado que es "el único responsable" del operativo del 17 de octubre, si bien ha defendido que el error fue "no haber llamado para que regresaran de sus vacaciones al personal de Policía y Gendarmería" para esa fecha.

En este sentido, ha reconocido que "el balance del 17 de octubre es un fracaso" y ha lamentado que "la seguridad de los edificios públicos y comercios no pudo garantizarse" mientras que "las fuerzas de seguridad se han enfrentado a una violencia sin precedentes".

De acuerdo a los datos del Ministerio, el 17 de octubre se registraron un total de 441 acciones de protesta con 550.000 asistentes, 110.000 de ellos en París.

Los estudiantes de secundaria han mantenido las movilizaciones este fin de semana pese a la propuesta del Gobierno para reformar el circuito escolar o Parcoursup, exigiendo su abolición.

Los conocidos como 'chalecos amarillos' y los sindicatos también han participado en las marchas para protestar contra el alto coste de la vida, la violencia policial y apoyar la huelga general convocada para el 5 de noviembre.