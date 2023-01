El ministro del Interior de Perú se ofrece a comparecer ante el Congreso por la intervención policial en la Universidad

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, se ha ofrecido a comparecer ante el pleno del Congreso de la República para explicar la intervención policial contra manifestantes en la Universidad de San Marcos, en la capital, Lima.

Si bien Romero ha confirmado que por el momento no ha recibido invitación formal del parlamento, ha reconocido estar "dispuesto" a responder las preguntas de los congresistas sobre un operativo que se saldó con más de 200 detenciones el pasado fin de semana.

"Formalmente no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para aclarar esto. (...) Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen, tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos", ha dicho Romero ante los micrófonos de la radio Exitosa.

Congresistas de Integridad y Desarrollo y del Bloque Magisterial han solicitado la comparecencia del ministro pues consideran que en la intervención policial se hizo un "uso desmedido de la fuerza" y no se respetaron "los principios constitucionales de proporcionalidad".

El operativo policial en el centro educativo para desalojar a manifestantes contrarios al gobierno ha despertado duras críticas tanto de gobiernos vecinos --como Bolivia o Colombia--, como de organismos internacionales como Amnistía Internacional.

Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad capitalina sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones. Romero ha explicado en anteriores ocasiones que la intervención policial se llevó a cabo en el marco del estado de emergencia.